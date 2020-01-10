Определены отрасли в России с самыми быстрорастущими зарплатами

Сфера IT названа сферой с самыми быстрорастущими зарплатами. К таким выводам в исследовании пришел портал «Работа.ру», данные приводятся «Лентой.ру». Работники в этой области в четвертом квартале 2019 года зарабатывали в среднем на 10,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Также в число лидеров по уровню роста зарплат вошли транспортная (плюс 7,8 процента), банковская (7,6 процента) отрасли, маркетинг (7,4 процента), строительство и недвижимость (6,9 процента).

Также авторы исследования провели опрос работодателей о планах повышать зарплаты сотрудникам в 2020 году. Утвердительно ответили 25 процентов респондентов, что на 7 процентных пунктов больше, чем в конце 2018-го.

Также авторы отмечают, что при текущей ситуации на рынке труда многим специалистам в массовых профессиях не хватает средств для удовлетворения жизненных потребностей. В среднем по стране рост зарплат в 2020 году составит 7-9 процентов.