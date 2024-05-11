Ветеран Великой Отечественной войны умер в Карелии в День Победы

В Лахденпохье в День Победы, 9 мая, умер ветеран Великой Отечественной войны Андрей Германов. Об этом сообщила глава администрации Лахденпохского района Оксана Жесткова.

Андрею Германову было 98 лет. Он родился в 1925 году в Медвежьегорском районе в крестьянской семье. В 1943 году был призван в армию. В мае 1944 года попал на фронт, дошел до Берлина. С 1952 года жил в Лахденпохье, работал на фанерном комбинате. Ветеран уделял много внимания общественной работе, занимался патриотическим воспитанием молодежи.

Прощание с Андреем Германовым пройдет сегодня, 11 мая, в 12 часов в городском ритуальном зале. // Фото: unsplash.com / Parth Natani