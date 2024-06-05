Ветеран Великой Отечественной Михаил Кандауров умер в Костомукше

В Костомукше умер ветеран Великой Отечественной войны Михаил Кандауров. Ему было 97 лет. О смерти ветерана сообщает паблик администрации города.

Михаил Кандауров родился в 1926 году в Челябинской области. В конце 1943 года его призвали в армию и направили в Узбекистан. В мае 1944 года мужчину направили на границу с Ираном в Туркмению, а затем в Прибалтику.

После войны Михаил Кандауров окончил Ленинградское пограничное военное училище, затем служил в Карело-Финском пограничном округе. Ушел в запас в 1973 году в звании подполковника.

В Костомукше ветеран жил с 2004 года. Принимал активное участие в патриотическом воспитании молодежи, возглавлял общество участников Великой Отечественной войны города.

Прощание с Михаилом Кандауровым пройдет 7 июня с 13 до 14 часов в городском траурном зале. // Фото: freepik.com / Mdjaff, vk.com