Весенняя ярмарка пройдет в Петрозаводске

В Петрозаводске пройдет традиционная весенняя ярмарка. Мероприятие запланировано на 18-21 мая, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Торговые ряды разместятся на пересечении улицы Инженерной и Октябрьского проспекта. Горожане смогут приобрести саженцы, рассаду, садовый инвентарь, мед, овощи, фрукты, рыбу, сухофрукты и другие товары. Будет представлена продукция местных производителей и гостей из других регионов.

Мэрия Петрозаводска принимает заявки от фермеров, садоводов, животноводов, желающих принять участие в ярмарке. Телефоны для справок: 71-36-79 и 71-34-62. // Фото администрации Петрозаводска