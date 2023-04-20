В России продолжается масштабный проект «За работу!». В его рамках работники крупных и ведущих предприятий регионов рассказывают о работе на производстве. В Петрозаводске о своей работе в технопарке «Южная промзона» рассказал оператор станка камнеобработки Анатолий Сичинава.

Мужчина пришел работать вслед за братом. Брат Анатолия работает в сфере камнеобработки уже семь лет. У героя стаж работы только два года. За это время он набрался опыта и ответственности.

В мои обязанности входит изготовление деталей, контроль качества продукции, техника безопасности и уборка, порядок на рабочем месте,

- рассказывает Анатолий.

В команде технопарка мужчина сразу же нашел свое место. В прошлом году весь коллектив трудился над созданием камня, которым реставрировали дорожки Губернаторского парка в Петрозаводске.

По Губернаторскому парку гулял. Приятные ощущения чувствовал, потому что это мы изготавливали. Это наш труд,

- признается работник технопарка.

Анатолий понимает, что своей работой вносит огромный вклад не только в развитие предприятия, но и республики.

Я думаю, что я вношу огромный вклад в развитие, так как мы пилим детали в высоком качестве и больших объемах, которые поставляются не только по России.





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Ролик проекта «За работу!» с Анатолием Сичинавой можно посмотреть по ссылке.