Работники в сады, теплицы и фермы нужны на Валааме

Обители в Карелии нужны трудники и трудницы. Такое объявление появилось в официальной группе Валаамского монастыря. Трудиться в монастыре смогут лишь достигшие совершеннолетия.

Трудиться предлагают в котельной, садах, теплицах, трапезной, фермах и самом храме. Также приглашают женщин, умеющих работать с цветами.

Чтобы попасть на работу в монастырь, нужно заполнить анкету, написать на почту обители hotel@valaam.ru или позвонить по номеру: +7(921)-700-55-00. Для «цветочниц» указан другой номер телефона - +7 (921) 457-21-11. // фото иеродиакона Августина