30 декабря 2019, 11:07
Общество

Веселье, шум и новогодние песни разбудили Деда Мороза в Петрозаводске

Строительная компания «КСМ» провела праздник для жителей Древлянка-5 и Древлянка-7

Маленькие жители микрорайонов Древлянка-5 (ЖК «Скандинавия») и Древлянка-7 (ЖК «Гармония», ЖК «Уютный») принимали в гости своих любимых героев – троллей Розочку и Цветана и, конечно, главных действующих лиц любого новогоднего праздника - Деда Мороза и Снегурочку.

Как оказалось, Дед Мороз чуть не проспал торжество, только веселье, шум, новогодние песни и активные игры малышей помогли ему проснуться. Теперь мы знаем, кого благодарить за то, что самый любимый праздник в году всё же состоится и Дед Мороз обязательно придёт в каждый дом и осуществит самые заветные мечты!

 

С Новым годом, Друзья!

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2020
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