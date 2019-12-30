Веселье, шум и новогодние песни разбудили Деда Мороза в Петрозаводске

Маленькие жители микрорайонов Древлянка-5 (ЖК «Скандинавия») и Древлянка-7 (ЖК «Гармония», ЖК «Уютный») принимали в гости своих любимых героев – троллей Розочку и Цветана и, конечно, главных действующих лиц любого новогоднего праздника - Деда Мороза и Снегурочку.

Как оказалось, Дед Мороз чуть не проспал торжество, только веселье, шум, новогодние песни и активные игры малышей помогли ему проснуться. Теперь мы знаем, кого благодарить за то, что самый любимый праздник в году всё же состоится и Дед Мороз обязательно придёт в каждый дом и осуществит самые заветные мечты!

С Новым годом, Друзья!