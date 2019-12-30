Во «ВКонтакте» появился интерфейс на карельском языке

Пользователи «ВКонтакте» получили доступ к карельскому языку, на который теперь переведен интерфейс российской социальной сети.

На данный момент интерфейс на карельском языке работает в режиме тестирования. Об этом сообщила представитель Союза карельского народа Наталья Воробей в соцсети.

Хорошие новости для любителей карельского языка! Бета-версия карельского интерфейса доступна всем пользователям Вконтакте! Карельский язык можно выбрать в настройках языка. Версия находится в тестовом режиме, работа над переводом продолжается. Транскрипция имен будет отлажена позднее,

- написала Воробей.

Чтобы переключить интерфейс на карельский язык, пользователю соцсети необходимо зайти в настройки и в соответствующем разделе выбрать «karjalan kieli».