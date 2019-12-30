30 декабря 2019, 10:53
«С Новым годом!»: поздравляют руководители Карелии и Петрозаводска
Элиссан Шандалович, Ирина Мирошник и Геннадий Боднарчук желают жителям республики и карельской столицы благополучия в 2020 году
Председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович, глава администрации Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник и председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук записали поздравления с наступающим Новым годом.
С праздников вас, дорогие жители Карелии и города Петрозаводска!