30 декабря 2019, 10:53
Общество

«С Новым годом!»: поздравляют руководители Карелии и Петрозаводска

Элиссан Шандалович, Ирина Мирошник и Геннадий Боднарчук желают жителям республики и карельской столицы благополучия в 2020 году

Председатель Законодательного собрания  Элиссан Шандалович, глава администрации Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник и председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук записали поздравления с наступающим Новым годом.

С праздников вас, дорогие жители Карелии и города Петрозаводска!

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Метки: 
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новый год
Карелия
Петрозаводск
председатель
Законодательное Собрание Карелии
Эллисан Шандалович
мэр Петрозаводска
Ирина Мирошник
Петросовет
Геннадий Боднарчук