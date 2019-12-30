Жителям Карелии напомнили номера телефонов для сообщений о волках

В Минприроды республики напомнили полезные номера телефонов, куда жители и гости Карелии смогут позвонить в праздники.

Так, о выходе диких хищников в населенные пункты можно сообщать по телефонам: +7921-222-05-25, +7921-457-13-18.

О лесных пожарах, незаконных рубках, свалках мусора, самовольной застройке можно сообщать по телефонам лесной охраны республики 8-8142 - 55-55-80 или с мобильного телефона +7921 804 56 76.