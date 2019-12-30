Диетолог дала советы, как не набрать лишние килограммы на праздниках

Столичный диетолог Антонина Стародубова рассказала, как встретить Новый год, чтобы е подорвать здоровье и не стать на пару размеров больше.

По словам специалиста, на новогоднем столе можно сохранить все любимые блюда, но уделить внимание порциям – они должны быть небольшими, дегустационными. Также можно «адаптировать рецепты и сделать блюда более легкими, менее солеными и калорийными, уменьшить содержание жира в блюдах», заменив майонез нежирной сметаной или йогуртом, а жареное мясо и рыбу — запеченными или приготовленными на гриле. Диетолог уточнила, что в любом случае следует контролировать объем порций.

«Весь объем пищи, который вы собираетесь съесть за праздничный вечер и последующую ночь, должен поместиться на тарелке диаметром 20–25 сантиметров (без горки)»,

- рассказала специалист.

Также Стародубова рассказала о рисках алкогольного опьянения и токсического воздействия спиртного.

«Врачи в целом рекомендуют отказаться от спиртных напитков, но если вы решили, что будете употреблять алкоголь, то, конечно, дозы должны быть небольшие и предпочтительны некрепкие напитки. Кроме того, следует учесть, что алкогольные напитки сами по себе довольно калорийны, их употребление может способствовать перееданию, поскольку человек под действием алкоголя не способен контролировать объем съеденного»,

- сказала она.

По словам диетолога, после праздников не нужно садиться на строгие диеты, резко себя ограничивать в еде и голодать.

«Если придерживаться принципов здорового питания, то через какое-то время несколько лишних килограммов, приобретенных за праздничные дни, уйдут сами по себе, и масса тела стабилизируется», - считает диетолог и рекомендует также включить физические упражнения, чтобы быстрее вернуться к привычному весу.

Фото: kleo.ru