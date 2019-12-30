30 декабря 2019, 10:34
Общество

Диетолог дала советы, как не набрать лишние килограммы на праздниках

Антонина Стародубова рекомендовала россиянам контролировать объем порций на праздничном столе

Столичный диетолог Антонина Стародубова рассказала, как встретить Новый год, чтобы е подорвать здоровье и не стать на пару размеров больше.

По словам специалиста, на новогоднем столе можно сохранить все любимые блюда, но уделить внимание порциям – они должны быть небольшими, дегустационными. Также можно «адаптировать рецепты и сделать блюда более легкими, менее солеными и калорийными, уменьшить содержание жира в блюдах», заменив майонез нежирной сметаной или йогуртом, а жареное мясо и рыбу — запеченными или приготовленными на гриле. Диетолог уточнила, что в любом случае следует контролировать объем порций.

«Весь объем пищи, который вы собираетесь съесть за праздничный вечер и последующую ночь, должен поместиться на тарелке диаметром 20–25 сантиметров (без горки)»,

- рассказала специалист.

Также Стародубова рассказала о рисках алкогольного опьянения и токсического воздействия спиртного.

«Врачи в целом рекомендуют отказаться от спиртных напитков, но если вы решили, что будете употреблять алкоголь, то, конечно, дозы должны быть небольшие и предпочтительны некрепкие напитки. Кроме того, следует учесть, что алкогольные напитки сами по себе довольно калорийны, их употребление может способствовать перееданию, поскольку человек под действием алкоголя не способен контролировать объем съеденного»,

- сказала она.

По словам диетолога, после праздников не нужно садиться на строгие диеты, резко себя ограничивать в еде и голодать.

«Если придерживаться принципов здорового питания, то через какое-то время несколько лишних килограммов, приобретенных за праздничные дни, уйдут сами по себе, и масса тела стабилизируется», - считает диетолог и рекомендует также включить физические упражнения, чтобы быстрее вернуться к привычному весу.

Фото: kleo.ru

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диетолог
новый год
застолье
лишний вес
алкоголь
антонина стародубова