Аэропорт Петрозаводска запустил возможность вертолетных экскурсий

Аэропорт «Петрозаводск» поделился своей статистикой за 2019 год. Данные представлены на странице аэропорта в соцсетях.

В 2019 году нам удалось увеличить показатели практически по всем направлениям деятельности авиационного комплекса. Одним из наиболее важных считаем увеличение летного времени до 690 часов, из которых 310 часов составляют коммерческие рейсы, 252 - санитарные, остальные 128 часов распределились между регулярными, техническими и рейсами, осуществляемыми в рамках государственных контрактов,

- рассказали в пресс-службе аэропорта.

В 2020 году, при сохранении количества социальных рейсов, в Петрозаводске планируют увеличить количество рейсов туристской направленности. Уже сейчас власти работают над запуском с весны 2020 года обзорных вертолетных экскурсий над Петрозаводском и Онежским озером. Новый импульс в развитии получат также рейсы по таким традиционно популярным направлениям, как Кижи, Валаам и Соловки.