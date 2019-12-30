Петрозаводские власти ищут директора для школы №26

Администрация Петрозаводска объявляет конкурс на замещение должности директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 26» (ул. Балтийская, 4).

Документы для участия в конкурсе принимаются с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 с 30 декабря 2019 года по 30 января 2020 года по адресу: 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2, каб. 426.

Заседание конкурсной комиссии состоится 4 февраля в администрации города. Победителем конкурса будет признан участник, который наберет максимальное количество баллов в соответствии с рейтингом, определенным конкурсной комиссией.