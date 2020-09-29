Вертолетную площадку за 18 миллионов строят у Сегежской ЦРБ

На территории Сегежской ЦРБ появится вертолетная площадка. О благоустройстве дворовой территории больничного городка рассказал глава карельского Минздрава Михаил Охлопков.

«Здесь строится взлетно-посадочная вертолетная площадка, расположение которой рядом с ЦРБ позволит более оперативно оказывать медицинскую помощь с применением санитарной авиации»,

- написал министр. Ранее пациентов приходилось транспортировать на аэродром, который расположен за чертой города.



На проект из бюджета республики предусмотрена субсидия в размере 18 миллионов рублей. Завершить работы планируют к 16 октября.

Фото: vk.com