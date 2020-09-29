29 сентября 2020, 13:30
Вертолетную площадку за 18 миллионов строят у Сегежской ЦРБ
По словам министра здравоохранения республики, работы планируют завершить в середине октября
На территории Сегежской ЦРБ появится вертолетная площадка. О благоустройстве дворовой территории больничного городка рассказал глава карельского Минздрава Михаил Охлопков.
«Здесь строится взлетно-посадочная вертолетная площадка, расположение которой рядом с ЦРБ позволит более оперативно оказывать медицинскую помощь с применением санитарной авиации»,
- написал министр. Ранее пациентов приходилось транспортировать на аэродром, который расположен за чертой города.
На проект из бюджета республики предусмотрена субсидия в размере 18 миллионов рублей. Завершить работы планируют к 16 октября.
Фото: vk.com