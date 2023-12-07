Вертолет доставил в Петрозаводск упавшую с высоты школьницу

15-летнюю девочку из Сортавалы, выжившую после падения с пятого этажа, 6 декабря вертолетом доставили в Петрозаводск.

Школьница находится в реанимации в Детской республиканской больнице им. Григовича. По словам министра здравоохранения региона Михаила Охлопкова, у пострадавшей кататравма (прим.ред. повреждения, возникшие в результате падения с высоты).

«Врачи Сортавальской ЦРБ сделали компьютерную томографию, УЗИ, стабилизировали и вывели из шокового состояния юную пациентку. Сейчас она находится в тяжелом стабильном состоянии в отделении реанимации ДРБ», - сообщил министр о состоянии пострадавшей школьницы. // фото freepik.com/ DCStudio