Состояние выпавшей из окна в Карелии девочки остается тяжелым

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о состоянии 15-летней девочки, выпавшей из окна пятого этажа в Сортавале.

По словам чиновника, за ночь врачам удалось стабилизировать состояние пострадавшей. Пациентка в сознании, но ее состояние остается тяжелым.

Проведена консультация с нейрохирургами и травматологами ДРБ. Решается вопрос о переводе девочки в Детскую республиканскую больницу в Петрозаводск. // Фото: unsplash.com / Io & Tech