Пианистку в Олонецком районе обманули мошенники

Пианистка в Олонецком районе решила приобрести фортепиано и нашла подходящий инструмент в сети. Однако продавец оказался мошенником, сообщили в МВД Карелии.

Этот человек предложил 29-летней девушке перейти в мессенджер, чтобы обсудить все детали сделки. Там он прислал ссылку для оплаты, покупательница ввела данные своей карты. С ее счета тут же списали почти 32 тысячи рублей.

Музыкальный инструмент девушка так и не получила, а ее собеседник перестал выходить на связь. Пианистка обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело. // фото: freepik.com