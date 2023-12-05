Людей эвакуировали из горящей пятиэтажки в Карелии

В понедельник в 9:10 утра на пульт Единой службы спасения-01 Медвежьегорского района поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме в поселке Пиндуши. Об этом сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Не прошло и трех минут, как поселковые пожарные были на месте происшествия и приступили к эвакуации людей. В первые минуты проведения аварийно-спасательных работ из опасной зоны было эвакуировано четыре человека. После того, как жизням людей ничего не угрожало, пожарные быстро справились с огнем в квартире.

В результате ЧП в квартире огнем были повреждены пол и дверь. По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты. // Фото: freepik.com / Ilovehz