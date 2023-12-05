05 декабря 2023, 09:06
Мужчина лег спать на крыльце гостиницы в Петрозаводске
Росгвардейцы задержали в карельской столице двух дебоширов
В Петрозаводске двое мужчин были задержаны за мелкое хулиганство. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
По данным ведомства, в один из дней тревожная кнопка была нажата в одной из гостиниц карельской столицы. Администратор пояснил стражам порядка, что 40-летний нетрезвый мужчина, не являвшийся гостем отеля, отказался уходить и лег спать прямо на крыльце гостиницы.
Еще один дебошир устроил скандал в гипермаркете Петрозаводска. 47-летний мужчина громко матерился, оскорблял персонал и других посетителей, на замечания не реагировал.
Оба нарушителя были задержаны и доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com / Marten Bjork