Мужчина лег спать на крыльце гостиницы в Петрозаводске

В Петрозаводске двое мужчин были задержаны за мелкое хулиганство. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

По данным ведомства, в один из дней тревожная кнопка была нажата в одной из гостиниц карельской столицы. Администратор пояснил стражам порядка, что 40-летний нетрезвый мужчина, не являвшийся гостем отеля, отказался уходить и лег спать прямо на крыльце гостиницы.

Еще один дебошир устроил скандал в гипермаркете Петрозаводска. 47-летний мужчина громко матерился, оскорблял персонал и других посетителей, на замечания не реагировал.

Оба нарушителя были задержаны и доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com / Marten Bjork