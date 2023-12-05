Тонувшую собаку вытащили из Ладоги в Карелии

В понедельник в 11 часов 42 минуты на пульт Единой службы спасения города Лахденпохья поступил не совсем обычный звонок с просьбой о помощи. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК. В заливе Ладожского озера в районе улицы Набережная примерно в двадцати метрах от берега тонула собака.

Прибывшие к месту вызова пожарные, поняв, что лед еще не совсем крепкий, выбрали из смены самого легкого. После чего, обвязав его веревкой, разложили трехколенную лестницу на всю длину и, положив ее на лед, приступили к необычной спасательной операции.

Через некоторое время молодая лайка, которая погналась за утками и провалилась в воду, была спасена. // Фото: unsplash.com / Marek Szturc