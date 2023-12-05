Женщина получила сильные ожоги в своей квартире на Древлянке

Сегодня ночью в 2 часа 31 минуту на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в многоэтажном жилом доме на Березовой аллее. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Когда первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова, то возгорание в квартире уже было ликвидировано хозяином. С места происшествия с сильными ожогами в ИТАР была доставлена женщина 1966 года рождения.

По предварительным данным, ночью мужчина услышал крики жены, забежал в комнату и увидел, как на жене горит одежда. Вылив на нее ведро воды, мужчина вызвал скорую и сообщил об инциденте в пожарную охрану.

Сейчас по данному ЧП проводится проверка, в ходе которой специалистам предстоит выяснить все обстоятельства этого происшествия и восстановить полную картину случившегося. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev