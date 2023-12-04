Девушка выжила после падения с высоты в Карелии

В Карелии 19-летняя девушка упала с высоты и выжила. Пострадавшую госпитализировали. О ЧП в Сортавале 4 декабря сообщил в телеграм-канале министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

Девушка упала с высоты пятого этажа. Она получила многочисленные травмы, но осталась жива. Потерпевшую доставили в Сортавальскую ЦРБ.

«Ожидается консультация врачей Республиканской больницы им. В. А. Баранова по дальнейшей тактике лечения», - написал руководитель минздрава Карелии.

В конце октября в Петрозаводске девочка упала с высоты. Ее отправили на лечение в Петербург. // фото unsplash.com/ io&tech