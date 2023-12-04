Полиция заинтересовалась весельчаком, запускавшим в людей салют

Петрозаводская полиция начала проверку после сообщений о том, что из окна лимузина были запущены фейерверки. Об этом сообщает ИА «Республика».

Вечером 2 декабря на Перевалке неизвестный запускал салют. Казалось бы, обычная потеха, но делал он это из окна лимузина прямо на проезжей части. Снаряды летели во все стороны: в людей, здания. По словам горожан, обошлось без жертв. // фото скриншот с камеры CityLink