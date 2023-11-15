Врачи рассказали о состоянии выпавшей из окна высотки девочки

Юная петрозаводчанка пришла в сознание. Девочка может говорить и двигать руками. Хорошие новости сообщил глава минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Школьница находится в Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера Минздрава России в Петербурге.

Министр отметил слаженную работу врачей и санитарной авиации. Петрозаводчанка, по словам министра, хорошо перенесла транспортировку, интенсивную терапию и несколько операций. Разработан план ее лечения.

Инцидент с ребенком произошел вечером 29 октября на улице Энтузиастов в Петрозаводске. Девочка выпала из окна 9-го этажа. // фото freepik.com