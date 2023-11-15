Военный из Беломорского района погиб в зоне СВО

Еще один военный из Карелии не вернется домой живым со спецоперации на Украине. О гибели Виктора Вишневского сообщили в группе администрации Сумпосадского сельского поселения ВКонтакте.

Виктора мобилизовали, он служил оператором взвода противотанковых управляемых ракет. Военнослужащий погиб 20 октября, ему было 38 лет.

Виктор родился и жил в селе Сумский Посад Беломорского района, там окончил школу. Он прошел срочную службу в пограничных войсках в Дагестане. Земляки вспоминают его как отзывчивого, веселого и доброго человека, который любил лес, рыбалку, имел много друзей. // фото: администрация Сумпосадского сельского поселения, unsplash.com