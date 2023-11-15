15 ноября 2023, 16:36
Военный из Беломорского района погиб в зоне СВО
Виктор Вишневский жил в Сумском Посаде, его мобилизовали
Еще один военный из Карелии не вернется домой живым со спецоперации на Украине. О гибели Виктора Вишневского сообщили в группе администрации Сумпосадского сельского поселения ВКонтакте.
Виктора мобилизовали, он служил оператором взвода противотанковых управляемых ракет. Военнослужащий погиб 20 октября, ему было 38 лет.
Виктор родился и жил в селе Сумский Посад Беломорского района, там окончил школу. Он прошел срочную службу в пограничных войсках в Дагестане. Земляки вспоминают его как отзывчивого, веселого и доброго человека, который любил лес, рыбалку, имел много друзей. // фото: администрация Сумпосадского сельского поселения, unsplash.com