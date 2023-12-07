Женщина в Карелии дала в долг знакомой, а деньги попали к мошенникам

Жительница Пряжинского района получила в соцсети сообщение от знакомой, которая просила в долг. Не подозревая ничего плохого, 36-летняя женщина перевела деньги, сообщили в МВД Карелии.

Сначала приятельница попросила 5 тысяч рублей, сердобольная знакомая перевела деньги на указанный счет и перезвонила, но та не ответила. Потом поступило новое сообщение – нужно было еще 4 тысячи. Женщина снова отправила деньги, но после этого все же дозвонилась до знакомой.

Так она узнала, что денег женщина не просила – просто ее аккаунт в соцсети взломали. Потерпевшая обратилась в полицию, там ведут проверку по факту мошенничества. // фото: freepik.com