Карельский поэт умер в Твери

33-летний петрозаводчанин Денис Лукин умер в Твери. О смерти библиотекаря, филолога и поэта сообщили в паблике «Центра имени Пушкина».

Он родился в Петрозаводске, в 2014-м окончил филологический факультет ПетрГУ, спустя три года переехал в Тверь, учился в аспирантуре и остался работать в Центре имени Пушкина.

Петрозаводчанин организовывал городской конкурс чтецов «Живое пушкинское слово», проводил конкурсы литературного творчества, фотоконкурсы и другие мероприятия для детей и молодежи. Был лауреатом II Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зеленый листок», выступал на научных конференциях, публиковал литературоведческие статьи в научных журналах. // фото VK-сообщество «Центр имени Пушкина»/ unsplash.com