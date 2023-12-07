Опубликованы кадры с места смертельного ДТП, перекрывшего «Колу»

Прокуратура начала проверку по факту смертельного ДТП, произошедшего утром 7 декабря на трассе «Кола» в Пряжинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Трагический инцидент случился в 9:30 утра на 355-м километре федеральной магистрали около села Святозеро. Столкнулись два грузовых и один легковой автомобиль. Водитель одного из большегрузов умер на месте, еще один водитель госпитализирован.

На место происшествия выезжал прокурор района. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований, предъявляемых к содержанию автомобильных дорог. // Фото прокуратуры Карелии