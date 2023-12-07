Пощечина девочке обошлась мужчине в 4 месяца работы на государство

Мужчину в Питкяранте признали виновным в нанесении побоев и сурово наказали. Его приговорили к принудительным работам, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Инцидент произошел 29 августа текущего года. Ранее судимый за совершенное с применением насилия преступления мужчина находился во дворе и был пьян.

Он поссорился с несовершеннолетней девочкой и нанес ей удар по щеке рукой. Возбудили уголовное дело, по совокупности приговоров подсудимому назначили наказание в виде принудительных работ сроком на 4 месяца с удержанием 5 процентов зарплаты в доход государства. // фото: pixabay.com