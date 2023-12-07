Жительница Карелии забрала деньги из банкомата и стала преступницей

В полицию Беломорска обратился 49-летний местный житель. Мужчина рассказал, что забыл забрать деньги из банкомата и лишился 5000 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевший отметил, что в спешке забрал карту из банкомата и ушел, не взяв деньги. Под подозрение попала 44-летняя женщина. Она подошла к банкомату следом и увидела оставленные деньги. Средства горожанка потратила на продукты и алкоголь.

Отмечается, что ранее проблем с законом у женщины не возникало. Она обещала возместить ущерб. Возбуждено уголовное дело. // Фото «Петрозаводск говорит»