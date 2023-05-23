Верховный суд РК начал рассмотрение дела о «спасении озера Лоухское»

Текст, фото: Елена Малишевская

23 мая в Верховном суде Карелии состоялось первое заседание по нашумевшему делу: жители поселка Плотина подали иск о признании незаконным рыбоводного участка на озере Лоухское. Три месяца назад - 21 февраля комиссия республиканского минисельхоза утвердила границы этого участка, дав «зеленый свет» всем предпринимателям, желающим обогатиться на разведении форели. Местные жители категорически против: для них озеро Лоухское - единственный источник питьевой воды.

Иск в суд подала жительница Плотины Ольга Глазунова. Сорок лет назад она приехала в маленький поселок Лоухского района - на три месяца по трудовому договору - и осталась там на всю жизнь. Говорит, что эти благославенные места с прекрасной природой и чистейшим озером невозможно не любить. Рядом с ней - глава Плотинского поселения Ольга Квяткевич. Вот эти две женщины, две Ольги Николаевны, и борются в суде за озеро Лоухское против двух машин - государственной и коммерческой. Их поддерживает еще одна дама - адвокат из Мурманска.

Ответчиком в суде выступает Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии. Именно оно формирует комиссию, которая принимает решение - где можно разводить форель, а где нельзя. В качестве заинтересованного лица на сегодняшнем заседании был и предприниматель Андрей Царев - это он очень хочет открыть форелеводческое хозяйство на озере Лоухское. Рядом с Царевым - два адвоката из Москвы.

Борьба за чистое озеро ведется уже несколько лет. Плотинцы много раз отправляли письма в различные властные структуры, включая президента Путина. Неоднократно проводили собрания и громко заявляли о своем несогласии с планами форелеводов и минсельхоза. Направляли обращения к депутатам Законодательного собрания Карелии, каждому лично. Принимали у себя в поселке представителя инвестиционной группы «Русские Фонды» Владимира Никонова. Обращались за помощью к лидеру партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову.

Председатель той самой комиссии Лабинов (тогда он был еще на свободе) называл Плотину «тупиковым поселком»: мол, мало жителей, нет там ничего, ни предприятий, ни рабочих мест. А возможность населения выражать свое мнение - «допущенной вседозволенностью, которую надо корректировать».

15 марта, когда Лабинова задержали по подозрению в получении многомиллионной взятки, настроение у плотинцев было приподнятым.

«Мы понимаем, что неприлично радоваться, когда человека арестовывают, но мы радовались. В поселке все говорили: вот, есть же справедливость на свете»,

- рассказали нам члены инициативной группы поселка Плотина.

Жителей Плотины в их борьбе поддержали не только многие СМИ Карелии, но и Народный фронт, и Общественная организация рыбаков России «Рыбацкий комитет». В своем обращении к Главе Карелии «Рыбацкий комитет» отметил, что «недопустимо использовать двойные стандарты в вопросе учета мнения граждан при определении рыбоводного участка, а также фактически открыто лоббировать коммерческие интересы отдельного предпринимателя».

На сегодняшнем заседании в суде было озвучено немало любопытных фактов. Так, обнаружено множество ляпов, нестыковок, да и просто абсурда в документах, направленных в комиссию минсельхоза перед заседанием. Например, сотрудники предприятия Царева ссылаются на доктора биологических наук Ольгу Павловну Стерлигову: дескать, согласно ее заключению, можно безопасно разводить форель в озере Лоухское. Но достаточно перейти по ссылке и почитать ее работу, чтобы обнаружить «100 тонн форели» в год - таков максимальный объем. В документах, которые предоставил Царев, цифра 100 волшебным образом увеличилась в четыре раза - его предприятие собирается выращивать 409 тонн в год.

Судья Верховного суда Наталья Иванова больше трех с половиной часов скрупулезно разбиралась с каждым документом и каждым нюансом этого громкого дела. Одного заседания не хватило - рассмотрение продолжится 8 июня. На него, в частности, будет приглашен кандидат биологических наук Владимир Михайленко - он даст свое научное заключение по делу. Владимир Герасимович сам нашел инициативную группу поселка Плотина и предложил свою помощь.

Каким бы ни был вердикт Верховного суда Карелии, плотинцы не намерены сдаваться. Если их не поддержат, они пойдут дальше - вплоть до Конституционного суда. Ведь право на безопасную жизнь, чистый воздух и чистую воду закреплено в конституции страны.

Сейчас жители Плотины собирают подписи под своей общественной инициативой: «Запрет формирования рыбоводных участков (РВУ) и ведения деятельности по выращиванию аквакультур в акватории водоемов с источником питьевой воды для поселений». Каждый, кто поддерживает эту инициативу, может зайти на платформу и проголосовать.