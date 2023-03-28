Жители Плотины просят депутатов отменить решение комиссии минсельхоза

Текст: Елена Малишевская

Жители поселка Плотина Лоухского района уверяют, что в своей борьбе за чистое озеро пойдут до конца. 21 февраля комиссия карельского минсельхоза проигнорировала народное мнение и определила границы рыбоводного участка на озере Лоухское. А это значит, что любой предприниматель может создать там хозяйство по выращиванию рыбы. Местные жители не сдались, они продолжают активно действовать: рассылают письма (в том числе в Законодательное собрание Карелии), подключают СМИ, проводят новые голосования и сборы подписей. Плотину уже сравнивают с Сунским бором: такая же непримиримая борьба, столько же решимости защитить природные богатства от бизнеса, пока только непонятно — в чью пользу закончится это противостояние на севере нашей республики.

В небольшом поселке Плотина проживает меньше 250 человек. Но они хотят жить хорошо: пить чистую воду из чистого озера Лоухское. Бизнесмены тоже хотят жить хорошо: разводить форель в озере Лоухское, потом продавать ее втридорога, как экологически чистую, выращенную в Карелии. Как долго после начала бизнес-процесса озеро будет оставаться чистым? Недолго, заявляют экологи. И жители Плотины это прекрасно знают. И в минсельхозе этого не могли не знать. Однако члены специальной комиссии дали всем форелеводам «зеленый свет» - пожалуйста, стройте свой бизнес в Лоухском районе. А министр Лабинов, возглавлявший комиссию, и вовсе назвал Плотину «тупиковым поселком», а возможность населения выражать свое мнение «допущенной вседозволенностью, которую надо корректировать». 15 марта, когда Лабинова задержали по подозрению в получении многомиллионной взятки, настроение у плотинцев было приподнятым.

«Мы понимаем, что неприлично радоваться, когда человека арестовывают, но мы радовались. В поселке все говорили — вот, есть же справедливость на свете»,

- рассказали нам члены инициативной группы поселка Плотина.

В этой инициативной группе всего шесть человек, у каждого свои обязанности: один поддерживает связи с журналистами, второй составляет тексты обращений в различные инстанции, третий собирает подписи и так далее. Александру Новикову 60 лет, он пенсионер, раньше работал шахтером, добывал слюду. Сейчас активно участвует в борьбе за чистое озеро. Когда Александр составлял текст письма в Законодательное собрание, ему посоветовали сделать обращение с припиской "Для 36 депутатов".

«Отвечать придется каждому, а не как они привыкли»,

- справедливо отмечает Александр.

Фракция партии «Яблоко» уже публично озвучила свое мнение: такие решения должны приниматься только на местном референдуме. Фракция КПРФ, видимо, тоже разделяет точку зрения населения Плотины. По крайней мере, депутат-коммунист Андрей Монастыршин лично побывал в Плотине: 21 марта совместно с главой поселка Ольгой Квяткевич провел встречу с местными жителями. Плотинцы еще раз (третий только с начала этого года) проголосовали против создания форелеводческого хозяйства на озере Лоухское.

«Люди обеспокоены судьбой экологического состояния озера, в том числе потому что не была предоставлена актуальная и подробная информация по научным исследованиям в области безопасности ведения форелеводческого хозяйства, и велика вероятность возможных негативных последствий в результате вмешательства в уникальную озерную экосистему».

По итогам встречи депутат Монастыршин отправил обращения Главе республики, в минсельхоз и в прокуратуру, с просьбой учесть мнение жителей поселка Плотина, тем более что ими были предложены альтернативные варианты размещения форелеводческого хозяйства в других районах республики, не граничащих с населенными пунктами.

«До каких пор будут унижать жителей республики? Почему руководство республики не учитывает мнение жителей поселений? Ведь им здесь жить, и люди хотят сохранить природные ресурсы. Форелеводческие хозяйства сегодня есть, а завтра появится мода на другое, но природа не простит людям варварского отношения к ней. Кто-то будет получать прибыли, а кто-то десятилетиями потом будет восстанавливать ресурсы»,

- пишут жители Карелии на странице депутата.

Жителей Плотины в их борьбе поддержали не только многие СМИ Карелии, но и Народный фронт, и Общественная организация рыбаков России «Рыбацкий комитет». В своем обращении к главе Карелии Артуру Парфенчикову «Рыбацкий комитет» отмечает, что недопустимо использовать двойные стандарты в вопросе учета мнения граждан при определении рыбоводного участка, а также фактически открыто лоббировать коммерческие интересы отдельного предпринимателя.

Если борьба за озеро Лоухское идет уже не первый год, то борьба за малокомплектную школу в Плотине только начинается. Сейчас в нее ходят семь учеников, нависла реальная угроза закрытия и присоединения к Чупинской школе — а это в 29 километрах от Плотины. Естественно, нужны оборудованные школьные автобусы, и неплохо было бы отремонтировать дорогу, по которой собираются возить детей.

В Лоухском районе создали специальную комиссию: она должна проанализировать условия и последствия реорганизации школы. Районная администрация также собирается проводить опрос среди родителей и заверяет, что без учета мнения населения никаких решений приниматься не будет. Да-да, охотно верим. Про озеро тоже так говорили. // Фото: паблик "ЭкоПлотина".