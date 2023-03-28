Более 60 домов капитально отремонтируют в Карелии в этом году

28 марта на совещании в карельском правительстве обсудили то, как продвигается программа капитального ремонта. Одна из главных претензий к фонду капремонта Карелии состояла в том, что на счетах копились огромные суммы, которые фонд не в состоянии был освоить.

Как было отмечено на совещании, теперь эта проблема решена. Министр строительства, ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов рассказал, что, если в 2021 году на счетах фонда оставалось более 1 миллиарда рублей, то к концу 2022 года - 717 миллионов рублей.

В прошлом году были завершены работы по капремонту в 79 домах, в 8 домах удалось заменить 30 лифтов, в 4 домах провести природный газ, а в 102 домах началась разработка проектно-сметной документации.

На 2023 году запланирован капремонт в 61 доме, в 36 домах должны заменить 114 лифтов, в 7 домах предполагается отремонтировать системы газоснабжения.

По словам Россыпнова, в 2023 году планируется освоить 800 миллионов рублей. Порядка 700 миллионов рублей, по его словам, уже законтрактовано. Учитывая, что ежегодно фонд собирает порядка 400-450 миллионов рублей, к концу 2023 года на счетах фонда должно остаться 300-350 миллионов рублей. Если, конечно, удастся выполнить намеченные планы.

Одновременно петрозаводчане жалуются, что дома, ремонт которых в программе был запланирован на 2023 год, перенесен на более поздний срок. По данным фонда, «в резерве» в Петрозаводске находится 69 домов.

Исполняющий обязанности руководителя фонда капремонта Карелии Александр Евстигнеев объясняет гражданам, что не хватает средств, чтобы выполнить в полном объеме программу капремонта на 2023 год.

По его данным, контрактов заключено на сумму 1,3 миллиарда рублей. Это почти в два раза больше, чем по данным Россыпнова. Скорее всего Александр Евстигнеев преувеличивает дефицит финансовых средств, чтобы как-то объяснить отставание от принятой программы. // фото unsplash.com