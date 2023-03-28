Чиновники отреагировали – проход по мосту закрыли досками и лентами

Петрозаводчанка Дарья Каликина увидела в каком печальном состоянии находится пешеходный мост в Петрозаводске и призвала администрацию к действиям.

Городские чиновники отреагировали, о чем пресс-служба мэрии рассказала 28 марта в соцсети. На мостике через Лососинку в столице Карелии поставили заграждение из досок и сигнальных лент.

Во вторник проход через Конюшенный мост недалеко от стадиона «Спартак» ограничили со стороны улицы Калинина. Переправу также осмотрели специалисты городского управления по делам ГО и ЧС. Они пришли к выводу, что сейчас угрозы жизни и здоровью пешеходов нет. Несмотря на это приняли превентивные меры и установили заграждение на время дальнейшего изучения ситуации.

Ранее активистка сообщила, что берег рухнул, а основание моста подмыло. Петрозаводчанка призвала закрыть переправу и обследовать, чтобы не допустить трагедии. // фото пресс-служба администрации города