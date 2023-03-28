Самолеты полетят из Петрозаводска в Нижний Новгород

Открывается новый авиарейс, который свяжет Петрозаводск и Нижний Новгород. Такое направление появляется впервые, сообщает пресс-служба Минтранса РК.

Выполнение рейсов начнется в мае. Работать на этом маршруте будут авиакомпании «Икар» и Nordwind Airlines. Полеты будут выполняться до конца октября два раза в неделю.

Пассажиров будут перевозить между двумя городами самолеты Embraer E-190 вместимостью 110 кресел. // Фото: unsplash.com