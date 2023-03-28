Опубликован график перечисления пенсий и соцвыплат в апреле

Карельское отделение Социального фонда России опубликовало график перечисления пенсий и соцвыплат в апреле.

Так, в Петрозаводске люди, получающие деньги через Сбербанк, могут ждать выплаты 11 апреля. В районах - 12 апреля. Тот же график действует и для других банков за некоторыми исключениями.

22 апреля выплаты произведут жителям Карелии, которым пенсия назначена после сентября 2015 года, а также клиентам ряда банков. // Фото: unsplash.com