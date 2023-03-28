28 марта 2023, 17:30
Опубликован график перечисления пенсий и соцвыплат в апреле
Жители Карелии начнут получать деньги через банки с 11 апреля
Карельское отделение Социального фонда России опубликовало график перечисления пенсий и соцвыплат в апреле.
Так, в Петрозаводске люди, получающие деньги через Сбербанк, могут ждать выплаты 11 апреля. В районах - 12 апреля. Тот же график действует и для других банков за некоторыми исключениями.
22 апреля выплаты произведут жителям Карелии, которым пенсия назначена после сентября 2015 года, а также клиентам ряда банков. // Фото: unsplash.com