28 марта 2023, 17:30
Общество

Опубликован график перечисления пенсий и соцвыплат в апреле

Жители Карелии начнут получать деньги через банки с 11 апреля

Карельское отделение Социального фонда России опубликовало график перечисления пенсий и соцвыплат в апреле.

Так, в Петрозаводске люди, получающие деньги через Сбербанк, могут ждать выплаты 11 апреля. В районах - 12 апреля. Тот же график действует и для других банков за некоторыми исключениями.

22 апреля выплаты произведут жителям Карелии, которым пенсия назначена после сентября 2015 года, а также клиентам ряда банков. // Фото: unsplash.com

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Метки: 
пенсия
соцвыплаты
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сфр
график
новости Карелии