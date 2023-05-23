В Карелии звон «раненого» во время войны колокола звучал с колокольни

Престольный праздник отметила часовня Иоанна Богослова, построенная в XVIII — XIX веках в деревне Котчура. Отец Георгий и верующие молились православному святому.

Колокол с отверстием от пули, пробитым во время войны, утратил силу голоса. Местные жители нередко называли его «раненый» колокол.

Сделать переносную звонницу с колоколами из огнетушителей и кислородных баллонов решил Дмитрий Коновалов.

«Честно скажу, идея не моя. Мне как-то подсказал один из священников, что колокола можно сделать из подручного материала, например, из прочных стальных баллонов. Мне хотелось, чтобы и наша часовня обрела голос. Вечерами в гараже я мастерил колокола для переносной звонницы. При помощи болгарки распилил баллоны нужного размера, приварил ушко, установил язык, покрасил в бронзовый цвет. Затем батюшка освятил новые колокола», — поделился подробностями умелец.

Дмитрий окончил курсы звонарей и научился владеть тягами колокольчиков.

Веселые голоса старого Благовеста и новых колокольчиков раздавались на всю округу, возвещая о церковной службе. Он наполнил старинную деревеньку энергией добра и любви.

Известно, что деревянной постройке насчитывается около двух веков. Она расположена на территории кладбищенской рощи на берегу озера Крошнозеро. Часовня состоит из храмового помещения и сеней, колокольни на восьмериковом основании, завершающаяся шатром с главкой и крестом.

Часовня Иоанна Богослова деревни Котчура (XVIII — XIX вв.) входит в список объектов культурного наследия. // фото Анастасии Коноваловой