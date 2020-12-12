Велосипедист получил травмы в ДТП на западе Карелии

В Сортавале несовершеннолетний велосипедист стал участником ДТП. Ребенок получил травмы, сообщает ГИБДД Карелии.

Авария произошла 11 декабря в 15:23. 68-летний водитель автомобиля "Рено Дастер" совершил наезд на 12-летнего велосипедиста, который двигался по пешеходному переходу, управляя велосипедом. Спешиваться ребенок, в нарушение правил, не стал.

Несовершеннолетний находился без сопровождения взрослых, а также не имел защитной экипировки (шлем, наколенники, налокотники). Пострадавший в ДТП ребенок госпитализирован.



Госавтоинспекция Карелии напоминает, при движении по пешеходному переходу велосипедист обязан спешиться и перейти дорогу пешком, ведя рядом с собой велосипед. // Фото: bikeandme.com