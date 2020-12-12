Помощь спасателей потребовалась после аварии на трассе в Карелии

Авария в Пряжинском районе произошла в минувшую пятницу, 11 декабря.

На 390 километре трассы Р-21 «Кола» автомобиль опрокинулся в кювет, сообщили в МЧС по РК.

Для ликвидации дорожного происшествия привлекались карельские спасатели. В 11:10 пожарно-спасательное подразделение Пряжинского района выезжало на место ДТП. Информация о пострадавших уточняется. (фото vk.com)