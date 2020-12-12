12 декабря 2020, 00:00
Помощь спасателей потребовалась после аварии на трассе в Карелии
Автомобиль опрокинулся в кювет в Пряжинском районе
Авария в Пряжинском районе произошла в минувшую пятницу, 11 декабря.
На 390 километре трассы Р-21 «Кола» автомобиль опрокинулся в кювет, сообщили в МЧС по РК.
Для ликвидации дорожного происшествия привлекались карельские спасатели. В 11:10 пожарно-спасательное подразделение Пряжинского района выезжало на место ДТП. Информация о пострадавших уточняется. (фото vk.com)