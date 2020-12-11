Пожар в многоэтажке произошел в Петрозаводске

Сегодня в 14:43 в Петрозаводске вспыхнул пожар в доме №55А на улице Калинина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

На место происшествия выехали пять единиц техники и 14 сотрудников пожарно-спасательных частей города. Возгорание удалось довольно быстро потушить - в 15:09 пожар был ликвидирован.

Читательница портала «Петрозаводск говорит» Анюта Киприянова прислала в редакцию фотографии с места огненного ЧП.