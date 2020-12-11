Два автомобиля столкнулись на перекрестке в центре Петрозаводска

Сегодня в 13:47 на пересечении проспекта Ленина и улицы Герцена в Петрозаводске произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как один из участников аварии ехал прямо по проспекту в сторону озера. Второй автомобиль неуверенно пытался преодолеть центральную улицу города, проехав прямо по Герцена. Произошло столкновение.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Движение на участке дороги оказалось затруднено.