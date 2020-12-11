11 декабря 2020, 16:09
Происшествия

Подозреваемого в краже мужчину разыскивают в Петрозаводске

Карельской полиции требуется помощь в поиске Александра Соловьева

В Петрозаводске разыскивают мужчину, подозреваемого в имущественном преступлении.

Стражи порядка пытаются установить местонахождение Александра Геннадьевича Соловьева, 1977 года рождения. Мужчину подозревают в совершении кражи. 

МВД опубликовало на своем сайте фотографию разыскиваемого мужчины. Информацию о нем просят сообщать по телефонам: +7-953-534-25-72, +7-987-240-03-41, 8(8142)739-240 или 02.

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Розыск
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