Роликом с убийством котенка занялась карельская прокуратура

Карельская природоохранная прокуратура обнаружила в Интернете ролик, в котором молодой человек издевается над котенком, и животное в итоге умирает. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Видеоматериал был размещен на одном из бесплатных сервисов для хранения мультимедийных файлов. Доступ к ролику не был ограничен, его мог посмотреть и скопировать любой желающий.

В соответствии с федеральным законом о жестоком обращении с животными, производство и распространение подобных видео запрещено. Издевательства и убийства животных влекут за собой уголовную ответственность.

В связи с этим прокуратура обратилась в Петрозаводский городской суд с заявлением об ограничении доступа к Интернет-странице, на которой был размещен этот контент. Стражи порядка пытаются найти человека, который выложил ролик с убийством котенка в Сеть. Фото ytimg.com