За убийство в пекарне мужчина может отправиться за решетку на 15 лет

В городской прокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве.

Шокирующее преступление было совершено весной 2020 года. Как мы рассказывали ранее, 9 марта в подсобке пекарни на улице Пирогова был обнаружен труп 36-летнего петрозаводчанина. Спустя некоторое время был задержан подозреваемый в убийстве - мужчина ранее был судим за имущественные преступления.

Как сообщили в прокуратуре, 36-летний обвиняемый свою вину признал. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

По версии следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения поссорился с товарищем. Тот обвинил мужчину в краже недопитой бутылки водки. Обвиняемый нанес обидчику множественные телесные повреждения топором. Все это происходило на глазах третьего собутыльника. Потерпевший скончался на месте, а нападавший сбежал. Спустя несколько дней его нашли в лесу в Прионежском районе. (фото 448verst.ru)