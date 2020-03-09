В петрозаводской пекарне обнаружен труп мужчины

Сегодня утром на улице Пирогова в подсобном помещении пекарни было найдено тело 36-летнего жителя Петрозаводска, пишет «Республика».

Как пишет издание, тело нашли работники пекарни, они же вызвали медиков.

Сообщается, что смерть имеет криминальный характер, поскольку на теле обнаружили несколько следов от удара топором.

На месте происшествия работает группа следственного управления.