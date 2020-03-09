В Медвежьегорском районе пьяный водитель сбил пожилую женщину

8 марта в 21.45 в селе Великая Губа Медвежьегорского района случилось ДТП, сообщает ГИБДД Карелии.

Сообщается, что 33-летний водитель автомобиля Москвич 2141, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, не учел дорожные условия, неправильно выбрал скорость движения и совершил наезд на 74-летнюю женщину, двигавшуюся по обочине во встречном направлении.

В результате происшествия женщина получила травмы и была госпитализирована.