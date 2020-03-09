09 марта 2020, 09:17
Происшествия

Рано утром на Кукковке столкнулись два автомобиля

В ДТП в Петрозаводске потребовалась помощь спасателей

Сегодня, в 04.56 утра в Петрозаводске произошло ДТП. На дороге возле дома по адресу Карельский, 18 столкнулись два автомобиля, сообщает МСЧ Карелии.

Для ликвидации аварии потребовалась помощь спасателей – 6 человек и двух единиц техники.

Информация о пострадавших уточняется.

Накануне вечером, 8 марта, в  21.44 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска также привлекались для ликвидации происшествия на Лесном проспекте, где автомобиль совершил наезд на препятствие.

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авария
ДТП
Кукковка
Карельский проспект
МЧС Карелии
Петрозаводск