09 марта 2020, 09:17
Рано утром на Кукковке столкнулись два автомобиля
В ДТП в Петрозаводске потребовалась помощь спасателей
Сегодня, в 04.56 утра в Петрозаводске произошло ДТП. На дороге возле дома по адресу Карельский, 18 столкнулись два автомобиля, сообщает МСЧ Карелии.
Для ликвидации аварии потребовалась помощь спасателей – 6 человек и двух единиц техники.
Информация о пострадавших уточняется.
Накануне вечером, 8 марта, в 21.44 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска также привлекались для ликвидации происшествия на Лесном проспекте, где автомобиль совершил наезд на препятствие.