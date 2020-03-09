Рано утром на Кукковке столкнулись два автомобиля

Сегодня, в 04.56 утра в Петрозаводске произошло ДТП. На дороге возле дома по адресу Карельский, 18 столкнулись два автомобиля, сообщает МСЧ Карелии.

Для ликвидации аварии потребовалась помощь спасателей – 6 человек и двух единиц техники.

Информация о пострадавших уточняется.

Накануне вечером, 8 марта, в 21.44 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска также привлекались для ликвидации происшествия на Лесном проспекте, где автомобиль совершил наезд на препятствие.