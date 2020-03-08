Подростка застрелили из ружья в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в субботу, 7 марта, разыгралась кровавая криминальная драма. Празднование дня рождения около девяти вечера закончилась убийством. Телеканал РЕН ТВ восстановил хронологию событий.

По данным телеканала, незадолго до инцидента трое подростков праздновали день рождения в квартире дома на улице Ижорского Батальона и смотрели хоккей. Около девяти вечера сын хозяина квартиры достал ружье отца и выстрелил в голову одного из своих друзей, в результате чего тот погиб на месте.

Затем стрелявший вытащил тело жертвы на лестничную клетку и скрылся. Оставшийся в квартире подросток позвонил своему отцу и рассказал о случившемся. Мужчина незамедлительно приехал и вызвал правоохранителей.

СК возбудил по факту убийства уголовное дело. По данным ряда СМИ, квартира, около которой обнаружено тело, принадлежит судье.

Как сообщает телеграм-канала Mash, 14-летний подозреваемый в убийстве сверстника в Колпино задержан сегодня утром.