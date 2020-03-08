Женщина пострадала в ДТП в Петрозаводске

ДТП с пострадавшим произошло в минувшую субботу, 7 марта, в 20:10 на перекрестке улицы Олонецкая и переулка Ватутина в Петрозаводске, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

По информации автодорожного ведомства, 63-летняя водитель управляя автомобилем «Хюндай Гец», при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с автомобилем «Тойота Карина», который двигался по главной дороге.

«В результате происшествия телесные повреждения получила 52-летняя пассажирка автомобиля Хюндай Гец, пострадавшей оказана медицинская помощь»,

– говорится в сообщении ГИБДД РК.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей быть внимательными на дороге, не допускать опасных маневров и соблюдать ПДД.