08 марта 2020, 10:45
Женщина пострадала в ДТП в Петрозаводске
Авария произошла на перекрестке улицы Олонецкая и переулка Ватутина в карельской столице
ДТП с пострадавшим произошло в минувшую субботу, 7 марта, в 20:10 на перекрестке улицы Олонецкая и переулка Ватутина в Петрозаводске, сообщает Госавтоинспекция Карелии.
По информации автодорожного ведомства, 63-летняя водитель управляя автомобилем «Хюндай Гец», при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с автомобилем «Тойота Карина», который двигался по главной дороге.
«В результате происшествия телесные повреждения получила 52-летняя пассажирка автомобиля Хюндай Гец, пострадавшей оказана медицинская помощь»,
– говорится в сообщении ГИБДД РК.
Госавтоинспекция Карелии призывает водителей быть внимательными на дороге, не допускать опасных маневров и соблюдать ПДД.