Мужчина получил 12 лет колонии за сбыт наркотиков через интернет

В карельской столице к длительному сроку заключения приговорен мужчина, распространяющий наркотики, сообщает пресс-служба Петрозаводского городского суда.

«5 марта 2020 года Петрозаводским городским судом осужден по ч.3 ст.30 – п. «г» ч.4 ст.228.1 Уголовного кодекса РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных, информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) ранее не судимый гражданин»,

– говорится в сообщении суда.

Назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.